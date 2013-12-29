29 декабря день памяти пророка Аггея (VІ век до Р. Х.)

Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф.

Пророк Аггей (Кн. Аггея 1:9)

Один из 12-ти малых пророков – святой Аггей.

Он жил в период строительства второго Иерусалимского храма, который должен был появиться на месте разрушенного Соломонового.

Подъём, с которым иудеи начали строительство, постепенно угас. Люди стали украшать свои дома, считая, что еще не пришло время строить храм.

Тогда Господь послал им пророка Аггея, который сказал иудеям, что они ошибаются.

Среди предсказаний Аггея есть и пророчество о явлении в новом храме в последние времена Безначального Слова.



Благодаря пылким речам Аггея иудеи преодолели свою бездеятельность и в 516-м году – через 70 лет после разрушения первого храма – построили святыню.

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