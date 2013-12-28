Сегодня Православная Церковь чтит память всех Крымских святых
Прославились на Таврической земле
Когда земля перестанет рождать святых, тогда отнимется у нее сила, отдаляющая мир от катастрофы.
Архимандрит Софроний (Сахаров)
Сегодня Православная Церковь чтит память всех Крымских святых.
Крымская земля восприняла зёрна христианства еще на заре христианской эры.
Известно, что в конце 1-го века мученически пострадал в Инкерманских каменоломнях епископ римский Климент.
Впоследствии на Таврическом полуострове прославились еще 7 священномучеников Херсонесских.
В 8-ом веке здесь нёс пастырское служение архиепископ Сурожский Стефан, страдалец за святые иконы.
В 18-ом веке православный Крым обрёл великого молитвенника святителя Игнатия Мариупольского.
Не обеднела праведниками Таврическая земля и в 20-м веке. Не так давно были прославлены святители Лука (Войно-Ясенецкий) и Гурий (Карпов) и другие исповедники и мученики.