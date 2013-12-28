Когда земля перестанет рождать святых, тогда отнимется у нее сила, отдаляющая мир от катастрофы.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Сегодня Православная Церковь чтит память всех Крымских святых.

Крымская земля восприняла зёрна христианства еще на заре христианской эры.

Известно, что в конце 1-го века мученически пострадал в Инкерманских каменоломнях епископ римский Климент.

Впоследствии на Таврическом полуострове прославились еще 7 священномучеников Херсонесских.

В 8-ом веке здесь нёс пастырское служение архиепископ Сурожский Стефан, страдалец за святые иконы.

В 18-ом веке православный Крым обрёл великого молитвенника святителя Игнатия Мариупольского.

Не обеднела праведниками Таврическая земля и в 20-м веке. Не так давно были прославлены святители Лука (Войно-Ясенецкий) и Гурий (Карпов) и другие исповедники и мученики.

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