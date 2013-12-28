28 декабря день памяти преподобного Трифона Печенгского (XVI век)

Все твое умное желание к Богу вперив, и того званию невозвратно от души последовал еси, в пустыню конечную вселився, и тамо ангельски и равноапостольне пожив, многим путь был еси ко спасению.

Кондак, глас 8

Однажды во время молитвы в лесу преподобный Трифон услышал голос: „Трифон, тебя ждёт земля жаждущая”.

Оставив свой дом, святой отправился на Кольский полуостров, что на берегу реки Печенга. Выучив язык и традиции местных язычников лопарей, Трифон стал проповедовать им веру Христову.

Сначала его слова вызывали лишь возмущение, но впоследствии большинство населения приняло христианство.

По благословению архиепископа Новгородского Макария преподобный Трифон построил храм, а затем и Троицкий Печенгский монастырь близ границы с Мурманским краем.

Просветитель лопарей прожил на Печенге почти 60 лет и скончался в глубокой старости.

Глас