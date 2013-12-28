28 декабря день памяти мучеников Елевферия Илирийского, Анфии и Корива (ІІ век)

Священномучениче Елевферие, любовию память твою празднующия, бед многообразных свободи, моля непрестанно о всех нас.

Кондак священномученику

Сегодня, 28-го декабря, Православная Церковь чтит память священномученика Елевферия, епископа Илирийского, а также его матери – мученицы Анфии и мученика Корива, епарха.

Елевферий родился в семье знатного римлянина. В 20-летнем возрасте он был назначен епископом Илирийским.

Не желая мириться с гонениями на христиан, святитель произнёс пламенную речь в защиту своей веры. Император Адриан Второй приказал заключить Елевферия в тюрьму и затем казнить, а с ним – и его мать Анфию, защищавшую сына.

Илирийский епарх по имени Корив, лично руководивший их допросом, сам принял христианство и тоже испытал пытки, приняв мученический венец.

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