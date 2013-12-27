27 декабря день памяти мучеников Фирса, Левкия, Калинника
05:16, 27 декабря 2013Праздники
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Пострадали за веру в 3-м веке
Тот, кто принимает мученичество за веру истинную, страдает за то, что открылось его духовному взору.
Святитель Николай Сербский
Мученики Фирс, Левкий и Калинник пострадали за веру в средине 3-го века, при императоре Декие.
Святой Левкий был приговорён к жестоким пыткам за то, что обвинял Кумврикия – правителя города Кесария – в несправедливом преследовании христиан. Вскоре ему отрубили голову.
Святой Фирс, которого жестоко истязали, остался невредимым и мирно почил.
Увидев мужество и чудеса святого Фирса, языческий жрец Калинник уверовал во Христа и стал открыто исповедовать христианство, за что был зарублен мечом.
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