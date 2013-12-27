27 декабря день памяти мучеников Фирса, Левкия, Калинника

Тот, кто принимает мученичество за веру истинную, страдает за то, что открылось его духовному взору.

Святитель Николай Сербский

Мученики Фирс, Левкий и Калинник пострадали за веру в средине 3-го века, при императоре Декие.

Святой Левкий был приговорён к жестоким пыткам за то, что обвинял Кумврикия – правителя города Кесария – в несправедливом преследовании христиан. Вскоре ему отрубили голову.

Святой Фирс, которого жестоко истязали, остался невредимым и мирно почил.

Увидев мужество и чудеса святого Фирса, языческий жрец Калинник уверовал во Христа и стал открыто исповедовать христианство, за что был зарублен мечом.

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