26 декабря Воскресенье святых праотцов

Хвалятся в славе святии, яко от семене их есть Плод благославен, без семене Рождшая

Тя. Тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.

Тропарь празднику

В предпоследнее воскресенье перед Рождеством Христовым Православная Церковь отдельно чтит память святых праотцов – праведников, которые были предками Иисуса Христа по плоти и спаслись верой в Мессию, который должен был прийти.

Все праотцы, жившие на земле задолго до рождения Господа, горели этой верой, не отступая от нее.

Они были и остаются ярким примером для тех, кто жил и живет после земного воплощения Спасителя.

Как и святые праотцы, мы тоже не видели Христа. Они лишь знали, что Иисус будет на земле, мы же знаем, что Он был на земле.

Наши праотцы твердо верили в Его пришествие, и их вера послужила им во спасение.

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