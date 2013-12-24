24 декабря день памяти преподобного Даниила Столпника (V век)

В 12 лет, никому ничего не сказав, он ушел из дому в монастырь, где вёл суровую для подростка подвижническую жизнь.

Однажды Даниил посетил святого Симеона Столпника, который предрёк молодому монаху, что он тоже будет нести подвиг столпничества.

Позже праведнику во сне было указано место нового подвига – Фракийская пустыня.

Там Даниил установил столб, на котором провёл 33 года.

Он был удостоен от Господа дара исцеления болезней, а также прозорливости и чудотворений. К нему стали стекаться несчастные и больные люди, и все получали от преподобного Даниила помощь и исцеление. Даже византийские императоры просили подвижника молиться за них.

Святой отошел к Господу в возрасте 80-ти лет.

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