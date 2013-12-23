23 декабря день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа (ІV век)

Воздержанием страстей огнепальныя умертвивше зраки и движения, Христовы мученицы прияша благодать.

Тропарь святым

Чтобы прекратить раздоры между христианами и язычниками, император Максимиан послал в Александрию своего воеводу Мину.

Прибыв в город, Мина стал открыто проповедовать христианство и обратил в веру во Христа многих язычников.

Узнав об этом, император отправил в Александрию епарха Ермогена, чтобы он арестовал воеводу. Кроме того, Максимиан приказал истребить в городе всех христиан.

Удивленный мужеством Мины во время истязаний, Ермоген сам уверовал в Единого Истинного Бога. Тогда император лично приехал, чтобы судить святых. Он приказал отсечь им головы и своими руками убил секретаря Мины – Евграфа.

Господь увенчал праведных Мину, Ермогена и Евграфа небесными венцами мучеников.

Глас