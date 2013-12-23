23 декабря день памяти блаженной Ангелины Сербской (ХVІ век)

Вершина святости и совершенства – не в чудотворении, а в чистоте любви.

Преподобный Кассиан Римлянин

Верная жена, добрая мать и истинная христианка. Праведная Ангелина едва ли не самая почитаемая святая Сербии.

Народ называет ее «майка», то есть матушка Ангелина. Дочь албанского князя, она была женой сербского властителя святого Стефана.

В то время почти все его владения завоевали турки. Несмотря на суровые испытания, праведники Ангелина и Стефан смогли воспитать двух сыновей: святого архиепископа Максима и святого Иоанна – последнего правителя Сербии.

После смерти мужа Ангелина приняла монашество, прославившись подвигами и добродетелями.

Святая построила Крушедольскую Лавру, в которой позже были похоронены ее нетленные мощи, а также мощи святого Стефана и их сыновей.

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