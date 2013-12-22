22 декабря - Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

Иже в законней благодати праведни бывше, Младенца богоданнаго породиша нам, Иоаким и Анна.

Тропарь святым

Праведные Иоаким и Анна до глубокой старости не имели детей. Однако они никогда не теряли надежду и ежедневно молились Богу в надежде на Его милость.

Однажды Иоаким принёс в Иерусалимский храм дары Господу. Но священник Рувим не принял их, считая, что бесплодный мужчина не достоин приносить Богу свои дары.

Опечалившись, Иоаким уединился в пустыне, где 40 дней провел в посту и молитвах. Молилась и Анна. И Бог услышал своих праведников и послал им Ангела, который известил супругов о будущем рождении у них Дочери, Которую они назовут Марией и Которая станет Матерью Сына Божьего – Иисуса Христа.

Это было великое чудо, которое подарил Господь Иоакиму и Анне за их веру и праведную жизнь.

Глас