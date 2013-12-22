22 декабря день памяти пророчицы Анны (XII век до Р. Х.)
Выполнила обещание, данное Господу
Боголюбивая душа подвергается многим испытаниям. Но, претерпевая их, делается более пригодной для духовных свершений.
Преподобный Ефрем Сирин
В древнееврейском обществе бесплодие было нелегким испытанием для женщины. Святая пророчица Анна еще больше загрустила, когда ее муж взял себе другую жену, чтобы она родила ему детей.
Своё горе праведница выливала в молитве, обещая отдать своего будущего ребенка на служение Богу.
Однажды в Силоме она молилась перед святой скинией. Заметив, что у входа в храм стоит какая-то женщина и шевелит губами, священник Илий подумал, что она пьяна.
«Нет, я не пьяна, — сказала Анна, — я изливаю душу своему Господу». «Ступай, даст тебе Господь по слову твоему», — ответил священник.
Вскоре святая Анна родила сына Самуила и выполнила свое обещание.
Когда мальчик подрос, Анна привела его к священнику и оставила служить Богу.
Она выполнила свое обещание. И за это Господь послал ей еще трех сыновей и двух дочерей.