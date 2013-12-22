22 декабря день памяти пророчицы Анны (XII век до Р. Х.)

Боголюбивая душа подвергается многим испытаниям. Но, претерпевая их, делается более пригодной для духовных свершений.

Преподобный Ефрем Сирин

В древнееврейском обществе бесплодие было нелегким испытанием для женщины. Святая пророчица Анна еще больше загрустила, когда ее муж взял себе другую жену, чтобы она родила ему детей.

Своё горе праведница выливала в молитве, обещая отдать своего будущего ребенка на служение Богу.

Однажды в Силоме она молилась перед святой скинией. Заметив, что у входа в храм стоит какая-то женщина и шевелит губами, священник Илий подумал, что она пьяна.

«Нет, я не пьяна, — сказала Анна, — я изливаю душу своему Господу». «Ступай, даст тебе Господь по слову твоему», — ответил священник.

Вскоре святая Анна родила сына Самуила и выполнила свое обещание.

Когда мальчик подрос, Анна привела его к священнику и оставила служить Богу.

Она выполнила свое обещание. И за это Господь послал ей еще трех сыновей и двух дочерей.

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