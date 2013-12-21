21 декабря день памяти апостола от 70-ти Онисифора (I век)

Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих.

Послание апостола Павла 2 Тим 1.16

Апостол от 70-ти Онисифор был одним из самых верных помощников святого апостола Павла.

"Да даст Господь милость дому Онисифора", – писал апостол Павел.

Святой Онисифор был епископом в малоазиатском городе Колофон, а затем – в Коринфе.

Мученический венец он принял в городе Парий что близ Эфеса, куда пришел благовествовать веру Христову местным язычникам.

Здесь Онисифора схватили и привели в капище с идолами. За отказ воскурить фимиам языческим богам апостола привязали к диким лошадям и волокли по земле, пока он не скончался. Сегодня, 21 декабря, мы чтим память этого апостола.

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