21 декабря день памяти преподобного Патапия (VII век)
Помощник страждущим и немощным
Последовал еси Христу и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней.
Тропарь святому
Преподобный Патапий жил в 7-ом веке. Он был родом из Фив Египетских.
По достижении совершеннолетия, Патапий отказался от бесполезной и иллюзорной светской жизни и стал иноком.
Он начал свою подвижническую жизнь в египетской пустыне, пребывая в постоянном посте и молитве.
Когда же люди узнали о его подвигах и стали приходить к нему за советами, он принял обет безмолвия и ушел в Константинополь.
Там Патапий устроил себе келью в городской стене, близ Влахернского храма. Однако и здесь вскоре узнали о его подвигах.
Получив от Бога дар исцеления, Патапий помогал всем, кто обращался к нему с просьбами о молитве и помощи.