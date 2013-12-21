21 декабря день памяти преподобного Патапия (VII век)

Последовал еси Христу и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней.

Тропарь святому

Преподобный Патапий жил в 7-ом веке. Он был родом из Фив Египетских.

По достижении совершеннолетия, Патапий отказался от бесполезной и иллюзорной светской жизни и стал иноком.

Он начал свою подвижническую жизнь в египетской пустыне, пребывая в постоянном посте и молитве.

Когда же люди узнали о его подвигах и стали приходить к нему за советами, он принял обет безмолвия и ушел в Константинополь.

Там Патапий устроил себе келью в городской стене, близ Влахернского храма. Однако и здесь вскоре узнали о его подвигах.

Получив от Бога дар исцеления, Патапий помогал всем, кто обращался к нему с просьбами о молитве и помощи.

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