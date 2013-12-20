20 декабря день памяти преподобного Антония Сийского (ХVІ век)
06:04, 20 декабря 2013Праздники
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На реке Сия заложил монастырь
Желанием духовным распалився и мятежи мирския отринув, ко единому же Богу любовию прилепился еси.
Тропарь святому
Потерю близких он воспринял как знак воли Божьей. Раздав всё своё имущество нищим, преподобный Антоний ушел в Преображенский монастырь, на реку Кена, к преподобному Пахомию.
По пути в Пахомиеву пустынь святому было видение, которое укрепило его в мысли вести монашескую жизнь.
Спустя несколько лет Господь привел подвижника на безлюдный Михайловский полуостров на реке Сия.
Здесь преподобный Антоний с учениками заложил монастырь, ставший позже одним из самых известных на севере Руси.
Тридцать семь лет провёл святой на землях Сийских и в возрасте 79-ти лет мирно отошёл к Господу.
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