20 декабря день памяти преподобного Нила Столобенского (ХVІ век)
Божья Матерь открыла место для подвигов
Ты бо, крест Христов от юности своея на рамо взем, усердно Тому последовал еси, чистотою Богови приближився.
Тропарь святому
В ответ на просьбу преподобного Нила Божья Матерь открыла своему угоднику место для продолжения подвигов.
Это был Столобенский остров на озере Селигер, что на границе Тверской и Новгородской земель. Придя туда, святой выкопал под горой пещеру, в которой прожил 26 лет.
Подвиги строгого поста и безмолвия Нил сопровождал другим, особенным подвигом: он никогда не ложился спать, а позволял себе лишь слегка вздремнуть, опираясь на крюки, вбитые в стену кельи.
Однажды в беседе с игуменом одного из монастырей он предрек, что на месте его подвигов возникнет монашеская обитель. Предсказание сбылось. Через сорок лет после блаженной кончины праведника был основан монастырь, получивший название Нило-Столобенская пустынь.
Глас