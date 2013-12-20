20 декабря день памяти преподобного Нила Столобенского (ХVІ век)

Ты бо, крест Христов от юности своея на рамо взем, усердно Тому последовал еси, чистотою Богови приближився.

Тропарь святому

В ответ на просьбу преподобного Нила Божья Матерь открыла своему угоднику место для продолжения подвигов.

Это был Столобенский остров на озере Селигер, что на границе Тверской и Новгородской земель. Придя туда, святой выкопал под горой пещеру, в которой прожил 26 лет.

Подвиги строгого поста и безмолвия Нил сопровождал другим, особенным подвигом: он никогда не ложился спать, а позволял себе лишь слегка вздремнуть, опираясь на крюки, вбитые в стену кельи.

Однажды в беседе с игуменом одного из монастырей он предрек, что на месте его подвигов возникнет монашеская обитель. Предсказание сбылось. Через сорок лет после блаженной кончины праведника был основан монастырь, получивший название Нило-Столобенская пустынь.

Глас