18 декабря день памяти преподобного Саввы Освященного (VІ век)

Добрым и мудрым человеком мгновенно стать невозможно, но это достигается длительным подвигом и добрыми делами.

Преподобный Антоний Великий

Преподобный Савва Освящённый стал монахом в семнадцать лет. Уединившись в пустыне близ Иерусалима, праведник учредил обитель, известную ныне как Лавра Саввы Освящённого.

Будучи настоятелем монастыря, он написал первый Устав последовательности церковных служб, известный под названием „Иерусалимский”.

Преподобный достиг таких высот в посте и молитве, что удостоился от Господа дара чудотворений. По молитвам праведника во время засухи шёл дождь, а больные получали исцеление.

Немало чудес совершил святой и после своей смерти. Паломники, посещающие Лавру святого Саввы, не упускают возможности помолиться у его святых мощей.

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