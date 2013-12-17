Немецкая семья вернет икону Божьей Матери, вывезенную в годы войны

Немецкая семья передаст Украине икону Божьей Матери, вывезенную в годы Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

«19 декабря в 10:00 в храме Св. Николая города Могилев-Подольский Винницкой области в день Святого Николая состоится передача иконы Божьей Матери, которая была вывезена во время Второй мировой войны в Германию и длительное время хранилась в семье Айке Ререна», - говорится в сообщении.

«В Министерство культуры Украины обратилось Посольство Украины в Германии с информацией о том, что гражданин ФРГ Айке Ререн намерен передать в Украину икону Божьей Матери, которая вероятно принадлежала церкви св. Николая г. Могилев-Подольский и была вывезена во время Второй мировой войны в Германию, где ее приобрел отец Ререна – бывший солдат «Вермахта», – рассказал заместитель директора Департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Виктор Вечерский.

В церемонии передачи иконы примут участие Айке Ререн, городской председатель г. Могилев-Подольский, управляющий Могилев-Подольской епархией УПЦ – архиепископ Агапит, представители Министерства культуры, Службы внешней разведки, общественность, духовенство.