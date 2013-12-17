17 декабря день памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании (IV век)
Мощи во Владимирском соборе Киева
Словно легкий ветерок веет на собравшихся при гробе мученика, который благодетельствует душе и сбрасывает c неё всякий земной груз.
Святитель Иоанн Златоуст
Она родилась в знатной языческой семье, а стала самой почитаемой христианской святой.
Чтобы уберечь свою дочь Варвару от посторонних взглядов, отец построил для нее специальный замок, и девушка выходила оттуда только с его позволения.
Варвару не интересовали женихи. Она решила посвятить себя служению Господу.
Это вызвало неистовый гнев отца. Он отрёкся от своей дочери и после долгих истязаний сам казнил Варвару.
Вместе с ней предали смерти и мученицу Иулианию, христианку, которая прониклась страшными страданиями Варвары за Христа.
В 12-ом веке мощи великомученицы Варвары были перевезены в Киев и находятся ныне в Свято-Владимирском соборе.