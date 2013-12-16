16 декабря день памяти пророка Софонии (VII век до Р.Х.)

Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; … может быть, вы укроетесь в день гнева Господня.

Книга пророка Софонии Гл. 2:3

«Все истреблю с лица земли, – говорит Господь… Истреблю тех, которые отступили от Господа и не искали Господа и не вопрошали о Нём», – с такими словами обратился к иудеям в 7-ом веке до Рождества Христова пророк Софония.

Он предрекал гибель тем, кто отошел от Единого Бога и придерживался языческих обычаев. Но его слова обращены не только к соотечественникам-израильтянам.

Многие толкователи Священного Писания убеждены в том, что пророк еще за шесть веков до рождения Спасителя видел последние дни человечества в канун конца света.

Святой Софония, как и все пророки, говорил о том, что этот мир – преходящий. У него есть начало существования, будет и конец, после чего наступят всеобщее воскресение умерших и Страшный Суд.

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