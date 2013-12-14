14 декабря день памяти пророка Наума (VII век до Р.Х.)

Благ Господь – убежище в день скорби – и знает надеющихся на Него.

Книга пророка Наума

Святой пророк Наум – один из 12-ти малых пророков. Ветхозаветная книга пророка Наума содержит пророчество о гибели ассирийского города Ниневии за беззакония и разрушение Израильского царства.

«Пришел Наум – пора браться за ум», – говорят в народе. Издавна святого пророка Наума почитали как помощника в «умственных занятиях» и называли Грамотником.

Поэтому наши предки имели обыкновение в этот день отдавать детей на учебу.



“Святый пророче Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати”, – говорились в короткой молитве 17-го века.

Обстоятельства жизни пророка неизвестны. Умер праведник на 45-ом году жизни и похоронен на родной земле.

Глас