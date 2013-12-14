Церковь отмечает память праведного Филарета Милостивого

Праведный Филарет Милостивый, сын Георгия и Анны, воспитанный в благочестии и страхе Божием, жил в VIII в. в селении Амнии Пафлагонской области (Малая Азия). Филарет был богатым и знатным вельможей, но богатство его не радовало. И Филарет прославился нищелюбием. Стойко и кротко переносил он упреки жены и насмешки детей.

В то время византийская императрица Ирина (797 — 802) искала невесту для сына — будущего соправителя Константина Багрянородного (780 — 797) и для этого по всей империи разослала послов. Послы не миновали и Амнии. Когда Филарет и его жена Феозва узнали, что высочайшие гости должны посетить и их дом, Филарет очень обрадовался, а Феозва опечалилась: в доме не было вообще никакой еды, а о подобающем угощении нечего было и думать. Но Филарет приказал жене хорошенько убрать в доме. Соседи, узнав, что ожидаются царские послы, принесли в изобилии всё для богатого пира. Послы отобрали для царских смотрин, вместе с 10 красивейшими девушками, внучку Филарета, Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей, а Константин Багрянородный щедро одарил Филарета. Так вернулись к Филарету слава и богатство.

Так, не приемля почестей, в смирении и нищелюбии достиг блаженный старец 90 лет. Предвидя свою кончину, он отправился в Константинопольский монастырь Родольфию, роздал там всё, что имел при себе, на монастырские нужды и нищим. Призвав родных, наставлял их в нищелюбии и нестяжатсльности и мирно преставился Богу. Скончался он в 792 году и погребен в обители Суда Родольфия в Константинополе.

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