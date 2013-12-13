13 декабря день памяти апостола Андрея Первозванного (I век)

05:59, 13 декабря 2013
Праздники
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Первым пошел за Господом

Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат, Владыце всех, Андрее, молися мир вселенней даровати.

Тропарь святому

Святого апостола Андрея Первозванного почитают как основателя и небесного покровителя Константинопольской православной церкви. В свою очередь, Русская церковь, приняв веру с Византии, тоже стала считать себя наследницей апостола.

Так память о трудах этого святого связывает сегодня Константинопольскую и Русскую церкви.

Вместе с апостолом Иоанном Богословом Андрей Первозванный первым пошел за Господом. После Схождения Духа Святого он отправился с проповедью в Причерноморье.

Апостол Андрей прошёл Малую Азию, Македонию, Херсонес, по Днепру поднялся к месту, где теперь находится Киев. Последним на его земном пути был город Патры.

Согласно преданию, крест, на котором распяли апостола, имел необычную форму. Ныне его называют Андреевским.

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