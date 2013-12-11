11 декабря день памяти преподобномученика Стефана Нового (VIII век)

Святые иконы укрепляют волю христиан в борьбе с грехом и в творении добрых дел примерами и подвигами святых.

Архиепископ Сергий (Спасский)

Преподобномученик и исповедник Стефан Новый жил в 8-ом веке.

За почитание святой иконы византийский император-иконоборец Константин Копроним приказал заключить его в темницу. На суде Стефан обвинил иконоборцев в том, что, пороча иконы, они возводят хулу на Иисуса Христа и Божью Матерь.

Для наглядности Стефан показал золотую монету с изображением императора. И спросил у судей: что бы они сделали с человеком, который бросил бы монету на землю и стал топтать ее ногами. Ему ответили, что человек был бы, безусловно, казнен, ведь он осквернил образ царя. Тогда святой Стефан ответил, что еще большее наказание ожидает того, кто осквернит образ Царя Небесного.

Вскоре Стефан принял мученическую смерть от воинов императора.

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