8 декабря день памяти преподобного Петра молчальника (V век)

8 декабря день памяти преподобного Петра молчальника.

О земной жизни этого святого неизвестно практически ничего. Это неудивительно, ведь, стремясь к духовным высотам, преподобный Петр еще ребенком ушел из родительского дома, отправившись сначала в Иерусалим, а затем в Антиохию.

Там он уединился в пещере, творя молитву и осуществляя подвиг строгого воздержания. Отшельник раз в два дня лишь ел хлеб и пил воду.

В этих подвигах святой получил от Бога дар чудотворения. Немногим удавалось найти место уединения прославленного молчальника, но никогда он не отказывал тем, кто нуждался в помощи, исцеляя болезни и изгоняя бесов.

Умер преподобный Петр в первой половине 5-го века в возрасте девяноста девяти лет, из которых девяносто непрестанно служил Господу.

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