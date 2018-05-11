Кольцо святой Екатерины

Избранную и венчанную деву мученицу,

невесту Христову Екатерину,

похвальными песньми воспоим,

яко преславную мучителя победительницу

и премудрую философов наставницу:

ты же, великомученице Екатерино,

имущи дерзновение ко Господу,

приклонися милостивне

к благопотребным прошениям зовущих ти:

Радуйся, Екатерино,

невесто Христова премудрая.

Акафист св. вмц. Екатерине, кондак 1

У каждого из нас есть любимые святые. О них мы думаем с особой теплотой и по-особому уповаем на их молитвенную помощь. Для меня такой близкой и родной стала святая великомученица Екатерина – красавица и умница, Христова невеста, жившая почти 18 веков назад.

Святая великомученица Екатерина. Икона

Несколько лет назад брат привез мне из поездки в Египет необычный камешек - весь в мелких черточках-веточках - Неопалимой купины и серебряное колечко от святой Екатерины. С тех самых пор и началась моя личная история знакомства с этой святой и моя мечта поклониться её мощам на Синае.

К этой мечте в нагрузку есть маленькая предыстория. Однажды во время командировки в Грузию, в одном маленьком, затерянном в горах монастыре, на стене в трапезной я увидела удивительную икону. Удивительными были глаза - совершенно разные: один милующий, другой - карающий, подумала я вслух. Это были глаза Иисуса Христа. Тогда грузинский батюшка сказал мне, что это Синайский Спас – Христос Пантократор, икона 6-го века. С тех самых пор я знала, что непременно должна поехать к Синайскому Спасу.

Вид с вершины горы Синай

...Дорога от крошечного аэропорта Табы к разбросанным по побережью гостиницам, проложена посреди красивейшей каменой пустыни. строгие горы и причудливые изваяния из неизвестной мне породы терракотового цвета - аскетичная красота Синая. Прежде чем спуститься к монастырю святой Екатерины мы должны были подняться на гору Моисея, туда, где Господь дал десять заповедей своему народу.

ПО СТОПАМ МОИСЕЯ

Кто взыдет на гору Господню;

или кто станет на месте святем его?

Неповинен рукама и чист сердцем...

Пс. 23, 3-4

Среди многочисленных туристов и паломников Синая бытует мнение о том, что тому, кто поднимется на гору Моисея будут отпущены все грехи. Согласитесь, думать так приятнее, чем годами ходить к исповеди. Итак, кто за отпущением грехов, кто за рассветом и за запахом – пусть не тайги, а пустыни, что не менее романтично, отправляется в путь.

На отпущение грехов лично я не рассчитывала, и потому мне было очень страшно своим присутствием нарушить чистоту и святость этого места.

Огни отелей остались позади, и через пару часов гид констатировал: приехали. О гиде с полицейским именем Шериф стоит сказать несколько слов. Этого образованного мужчину лет тридцати, одинаково хорошо владеющего английским и русским, мы поначалу приняли за копта (египтянин, исповедующий христианство. - Авт.). Наверное, от того, что не ожидали в мусульманской стране встретить такое лояльное отношение к христианству.

Рассвет на горе Синай

Шериф сначала, со знанием дела рассказывал об истории монастыря святой Екатерины, куда мы направлялись, а после раздал всем листочки бумаги и ручки, с тем, чтоб каждый мог написать записочку о здравии и об упокоении. Тут я не выдержала и спросила у Шерифа, не христианин ли он, часом? Улыбнувшись, гид ответил, что он мусульманин и продолжил свой неторопливый рассказ о том, как пророк Моисей получил на Горе Закон.

Поначалу меня удивляла и раздражала одновременно такая веселая беззаботность молодых людей, не только, не взявших с собой теплой одежды, но даже не понимающих куда и зачем идут. Раздав народу запасные куртки, мы в два часа ночи стартовали от монастыря святой Екатерины - на гору Синай. Скоро, я поймала себя на том, что, шарахаясь от верблюдов и пугаясь собственной тени, тоже с трудом осознавала, что иду туда, где однажды человек встретился с Богом и говорил с Ним.

Паломники встречают рассвет на горе Синай

Иду по той дороге, где Моисей снял обувь, ибо место то свято. Туда, где от Бога человек принял Закон. Когда мы добрались туда, где заканчивается собственно тропа и начинался ряд огромных валунов, я окончательно выдохлась. До рассвета на вершине горы оставалось полчаса пути и семьсот непреодолимых каменных ступеней. В изнеможении, я присела на первую же ступень и попросила мужа оставить меня здесь встречать солнышко, потому как показалось, могу умереть на полпути к мечте.

Но я все же продолжила свое восхождение. И в тот момент, когда мое трусливое сердечко было готово вырваться наружу от усталости и страха, закончились ступени-валуны и показалась вершина. В тот самый миг, густую темноту египетской ночи прорезал первый луч восходящего солнца. Стремительно и неумолимо его огненный шар подымался над терракотовой горой, окрашивая камни разными цветами радуги.

Чувство усталости незаметно уступило место восторгу. Так радуются дети, открывая для себя красоту мира. Этот мир, прекрасный в своей первозданности, казалось, лежал сейчас у наших ног. Слава Тебе, показавшему нам свет! В тот момент казалось, молился каждый, как умел. Еще миг и всему вернулась обыденность, и к людям, и к камням. Но еще долго эта вспышка какой-то внеземной радости будет согревать души каждого паломника, однажды ступившего на Божию гору.

СИНАЙСКИЙ СПАС

Спускались легко и радостно. В мягких лучах утреннего солнца все вокруг обретало форму и смысл. Из терракотового камня вырастали причудливые фигурки животных, а верблюды возлежали вдоль дороги с неподвижностью статуй. Мне же на самом деле казалось, что где-то за спиной растут крылья и, что мечты сбываются в волшебной Синайской пустыне.

Еще одна мечта ждала меня прямо за поворотом. И хотя посещение музея при монастыре святой Екатерины не было предусмотрено нашей программой, я точно знала: я должна Его увидеть. Пока все делали снимки на память - у колодца, где Моисей встретил свою жену, мы купили билеты в музей.

Фрагмент иконы Синайский Спас

Я стразу каким-то интуитивным чувством нашла Его. Украдкой от музейных хранителей приложилась к святыне, которая вдобавок шедевр 6-го века. И совершенно счастливая вернулась у группе. Маленький Спас Синайский стоит у меня дома и, когда на душе хлюпает тоска, я мысленно возвращаюсь в то вечное лето к терракотовым камням Синая.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

Прежде чем отправится в путешествие по монастырю великомученицы Екатерины, необходимо поближе познакомится со святой, чьё имя носит эта древняя обитель.

Монастырь святой Екатерины

Она родилась в конце третьего века в Александрии в богатой и знатной семье правителя Александрии Египетской Конста. Родители дали ей имя – Доротея. Живя в столице - центре эллинской учености, она, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых. Юноши из самых именитых семейств империи искали руки прекрасной девушки, но ни один из них не стал ее избранником.

"Святая Екатерина, читающая книгу" Карло Дольчи

Она объявила родителям, что согласна выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. И однажды монах-сириец рассказал ей об Иисусе Христе, Небесном женихе души, и обратил её в христианство. Вслед за этим во сне она увидела Пресвятую Деву Марию с Иисусом на руках. Но отвращал Он свой лик от Доротеи, так как была она язычницей.

Обручение святой Екатерины

Когда же святая приняла крещение с именем Екатерина, в следующем сне Младенец Христос был не так суров: он ласково на нее посмотрел и вручил перстень своей духовной невесте. Проснувшись, Екатерина и правда увидела на пальце кольцо, и стало оно бесспорным доказательством реальности происходившего.

"Екатерина Александрийская перед императором Максенцием"

Фридрих Генрих Фюгер 1805.

В живописи этот сюжет называется «Обручение Св. Екатерины» и часто встречается у мастеров эпохи Итальянского Возрождения.

"Мученичество святой Екатерины" Лукас Кранах Старший.1506г. Картинная галерея. Дрезден.

Во время преследования христиан, в период правления императора Максимина в начале IV века, Екатерина публично заявила о своей вере в Иисуса Христа и обвинила императора в том, что он приносит жертвы идолам. Пятьдесят мудрецов, собранных со всей империи, пытались переубедить её, но тщетно. Более того, Екатерина сама убедила их в необходимости веры во Христа, цитируя при этом древнегреческих философов.

"Казнь Екатерины Александрийской" Гвидо Рени. 1607

Несмотря на пытки, она смогла обратить в христианство даже членов семьи императора и римскую аристократию. После казни Екатерины тело её исчезло. Согласно преданию, ангелы перенесли его на вершину самой высокой горы Синая, носящей сейчас имя Екатерины.

"Ангелы переносят мощи св.Екатерины Александрийской"

Генри Леманн1839г. Музей Фабра. Монпелье

Примерно три века спустя монахи монастыря, построенного по приказу императора Юстиниана, повинуясь видению, поднялись на гору, нашли там останки Екатерины, их опознали по кольцу, спустили вниз и поместили в храме, в золотой раке.

"Погребение святой Екатерины" Франсиско де Сурбаран

Ежедневно после службы верующим открывают доступ к мощам святой Екатерины. В память о поклонении мощам монахи дарят серебряное кольцо с изображением сердца и словами ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (святая Екатерина).

Деревянным входным дверям, ведущим в главный Преображенский храм монастыря - более 1400 лет. Сделаны они из ливанского кедра. Над ними - надпись на греческом языке: "Вот врата Господа; праведные войдут в них" (Псалтирь, 117:20). И это один из немногих монастырей, который не подвергался осквернению и разорению от иноверцев. Он ни разу не был захвачен, разрушен или существенно поврежден, так как в разное время монастырю святой великомученицы Екатерины покровительствовали Наполеон, турецкие султаны, арабские халифы и даже пророк Мухаммед.

Убранство монастыря святой Екатерины

Наверное, поэтому в интерьере храма так естественно смотрятся старинные иконы, доступные к поклонению многочисленных паломников. Все так просто и непафосно, и оттого, вызывает еще большее благоговение. И храм с музейным собранием икон, и пышный куст Неопалимой купины, и рабочий до сих пор колодец Моисея, и приветливый греческий монах, раздающий кольца от святой Екатерины.

У нас дома бережно хранятся два таких колечка: моё и мужа. В особо важные моменты моей жизни, я достаю подарок от великомученицы и надеваю на палец. И святая становится ближе. И память вновь уносит меня к терракотовым скалам Синая, туда, где под выцветшим от времени и солнца небом Египта, стоит древний монастырь, хозяйка в котором моя давняя знакомая – святая великомученица Екатерина

Надежда Стешенко-Григорьева для «УНИАН-Религии»