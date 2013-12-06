Сегодня отмечают день святого Александра Невского

00:05, 06 декабря 2013
Праздники
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Один из самых известных русских святых

6 декабря Православная Церковь празднует память одного из самых известных русских святых - благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия.

Будущий великий князь родился 30 мая 1220 года в Переславле - Залесском. Отец его, князь Ярослав, в крещении Феодор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать св. Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна.

Новгородским князем Александр Ярославич стал совсем молодым - в 1236 году. Прозвище «Невский» он получил за победу над шведами, которые под командованием ярла Биргера попытались в 1240 г. закрепиться в устье Невы.

В 1241 г. молниеносным походом против Тевтонского ордена св. Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье. В 1242 г. зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены.

В 1252 г. многие российские города восстали против татарского ига. Св. Александру пришлось (уже не впервые) ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Там он получил ярлык на великое княжение.

В 1253 г. он отразил новый немецкий набег на Псков, в 1254 г. заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. ходил в поход на финскую землю.

В 1256 г. умер хан Батый. Св. князь снова поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 г. стараниями св. Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столица Золотой Орды, епархия Русской православной церкви.

В 1262 г. во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов - баскаки. Но Александру вновь удалось предотвратить карательный поход. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в Городце князь Александр Ярославич умер, перед смертью приняв, по тогдашнему обычаю княжескому, монашескую схиму с именем Алексий.

Почитание благоверного князя началось сразу же после его погребения. Общецерковное прославление св. Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года.

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