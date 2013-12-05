В Армении стартовала программа Армянской церкви против абортов

Армянская церковь совместно с госструктурами и вузами начала реализацию программы профилактики абортов «Хочу жить», сообщает Благовест-инфо.

В рамках программы в различных госучреждениях, в том числе медицинских и учебных, будут проведены встречи с врачами, юристами и служителями церкви, которые проинформируют о правовых и моральных нарушениях при совершении абортов. В основном речь идет о тех абортах, которые проводятся по причине нежелания рожать девочку.

Дав старт программе, руководитель отдела концептуальных положений Армянской Апостольской церкви епископ Баграт Галстанян заметил, что Армянская церковь разрешает прерывать беременность в двух случаях: если есть угроза здоровью матери и в случае, если имело место изнасилование.

«Согласно закону, беременность можно прерывать только тогда, когда плоду не более 12 недель. Тем временем, точно узнать пол ребенка можно только в течении 16-24 недель беременности. Фактически идя на аборт потому, что кого-то не устраивает пол ребенка, женщина преступает не только духовно-моральные нормы, но и закон.

В таком раскладе мы решили внедрить в программу встречи с юристами и врачами, которые будут объяснять будущим родителям, в частности, и незаконность такого решения.

Важно знать, что в Армянской церкви всегда было равноправие. И особое место в нашей церкви, по примеру Богоматери, занимала женщина. Поэтому мы не понимаем, как можно ставить разницу между полами и тем более планировать рождение ребенка одного пола, убив до этого противоположный род», - говорит епископ Галстанян.

Согласно статистике, ежегодно в Армении рождается до 43 тысяч детей, из них 23 тысячи - это мальчики. Демографы бьют тревогу: республика может оказаться перед проблемой полового баланса.