5 декабря день памяти апостолов Филимона, Архиппа, мученицы Апфии (I век)
Приняли мученическую смерть за Христа
Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня, имеет жизнь вечную.
Евангелие от Иоанна
Апостолы от 70-ти – святые Архипп, Филимон и равноапостольная Апфия. После Вознесения Спасителя они стали учениками и сподвижниками апостола Павла.
Благовестили Слово Божье, обращали в христианскую веру язычников.
Апостол Архипп был епископом города Колоссы. А Филимон и Апфия – знатными горожанами этого города, которые посвятили себя служению больным и обездоленным, а свое жилище превратили в дом молитвы.
Однажды во время языческого праздника толпа ворвалась в христианский храм, где проходило богослужение. Все испугались и разбежались, остались только Архипп, Филимон и Апфия, принявшие мученическую смерть за Христа.
Это случилось в 1-ом веке во время правления императора Нерона.