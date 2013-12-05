5 декабря день памяти апостолов Филимона, Архиппа, мученицы Апфии (I век)

Истинно, истинно говорю вам:

верующий в Меня, имеет жизнь вечную.

Евангелие от Иоанна

Апостолы от 70-ти – святые Архипп, Филимон и равноапостольная Апфия. После Вознесения Спасителя они стали учениками и сподвижниками апостола Павла.

Благовестили Слово Божье, обращали в христианскую веру язычников.

Апостол Архипп был епископом города Колоссы. А Филимон и Апфия – знатными горожанами этого города, которые посвятили себя служению больным и обездоленным, а свое жилище превратили в дом молитвы.

Однажды во время языческого праздника толпа ворвалась в христианский храм, где проходило богослужение. Все испугались и разбежались, остались только Архипп, Филимон и Апфия, принявшие мученическую смерть за Христа.

Это случилось в 1-ом веке во время правления императора Нерона.

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