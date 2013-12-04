4 декабря - праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Сегодня, 4 декабря, православные отмечают один из двунадесятых Церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В основе праздника предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, не имели детей, усердно молились и дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители одели Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там Богородицу встретил первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Согласно преданию, Мария, будучи ребенком, не могла бы взойти по лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, Она быстро взошла на верхнюю. Первосвященник, по велению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил он сам с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

О жизни Богородицы в Иерусалимском храме, как и о всей ЕЕ земной жизни, известно мало.

"Если бы кто спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, - я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее".

Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме Она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Церковь еще в древние времена установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.



