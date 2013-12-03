Сегодня день памяти преподобного Григория Декаполита
00:30, 03 декабря 2013Праздники
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Везде проповедовал Слово Божье
Преподобный Григорий Декаполит родился в восьмом веке в Исаврии. Чтобы избежать женитьбы, на которой настаивали его родители, он тайно ушел из дому.
Всю свою жизнь преподобный провел в странствиях. Был в Константинополе, Риме, Коринфе. Везде проповедовал Слово Божье.
Чтобы противодействовать ереси иконоборства, преподобный Григорий покинул монастырь святого Мины, в котором долгое время подвизался, и снова ушел в Константинополь.
Там он разоблачал ересь иконоборцев, укреплял православную веру. В столице тяжелая болезнь подточила силы святого, и он отошел к Господу. Случилось это в 816-ом году.
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