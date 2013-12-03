3 декабря день памяти святителя Прокла Константинопольского.

Архиепископ Прокл - ученик святителя Иоанна Златоуста. В 434 году он занял патриаршую кафедру в Константинополе и двенадцать лет руководил Церковью.

В период его служения в Византийской империи произошло разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. Однажды во время одного молебна в присутствии патриарха и императора над толпой высоко в небо поднялся мальчик.

Опустившись на землю, он рассказал, что слышал, как Ангелы пели: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный". Тогда весь народ запел эти слова, присоединив к ним: "помилуй нас" – и землетрясение прекратилось.

Эту молитву Православная Церковь читает и ныне. Святитель Прокл прожил долгую жизнь и отошел к Господу, окруженный любовью и почетом благодарной паствы.

Глас