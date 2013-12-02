Сегодня православные чтят память преподобного Варлаама

Сегодня Православная Церковь чтит память преподобного Варлаама - первого игумена Печерского.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня в храмах Киево-Печерской лавры прошли торжественные богослужения.

По словам наместника Киево-Печерской лавры Митрополита Павла, преподобный Варлаам с ранних лет имел крепкую веру и много трудился.

«В дни жизни преподобного Варлаама еще не было лавры. Cвятые угодники жили в пещерах, были отрешены от мира. Преподобный Варлаам пришел к преподобным Антонию и Феодосию, повидав суету, горе, плачь и стенание людей. Будучи игуменом, преподобный Варлаам вывел братию из пещер к миру, дабы просвещать людей, оказывать духовную помощь, исцелять, и они начали созидать святую обитель. Не перечислить всех чудес, которые Господь совершил по молитвам преподобного Варлаама. Сегодня мы приходим в лавру и отцы Печерские, которые находятся нетленными мощами в святых пещерах, молятся Господу за нас», - отметил в комментарии УНИАН Митрополит Павел.

Владыка пожелал, “чтобы для каждого преподобный Варлаам и угодники Божии, почивающие в Киево-Печерской лавре, были молитвенными помощниками в жизни”.

Cправка УНИАН

Преподобный Варлаам, игумен Печерский, жил в XI веке в Киеве, был сыном знатного боярина. С ранних он стремился к иноческой жизни и ушел к преподобному Антонию Печерскому. Преподобный Антоний велел преподобному Никону совершить над юношей иноческий постриг.

Отец преподобного Варлаама пытался насильно вернуть его домой, но, убедившись, что сын твердо решил стать монахом и никогда не вернется в мир, отпустил его. Когда число иноков в пещерах стало возрастать, преподобный Антоний назначил преподобного Варлаама игуменом, а сам переселился в другую пещеру и продолжил жить в уединении.

Преподобный Варлаам стал первым игуменом Киево-Печерского монастыря. В 1058 году по благословению преподобного Антония, он построил над пещерой деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Позже преподобный Варлаам стал игуменом монастыря в честь великомученика Димитрия. Дважды преподобный Варлаам совершал паломничество к святым местам Иерусалима и Константинополя. В 1065 году, возвращаясь из второго путешествия, он скончался во Владимирском Святогорском монастыре на Волыни. Согласно завещанию, его тело было перенесено в Печерскую обитель. Мощи преподобного Варлаама лежат нетленными в Ближних пещерах и доныне.