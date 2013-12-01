Сегодня День памяти святых мучеников Романа и отрока Варула (IV век)

Святой мученик Роман был диаконом храма Кесарии Палестинской. Во время одного из гонений на христиан он переселился в Антиохию, где укреплял христиан в вере своим примером и горячей проповедью.

Когда правитель Антиохии Асклипиад задумал разрушить христианский храм, святой Роман призвал верующих отстоять свою святыню. Он убедил их в том, что если они сохранят храм, то будут радоваться здесь, на земле, в Церкви воинствующей, а если погибнут при защите храма, то будут радоваться в торжествующей Церкви Небесной.

Видя такую решимость народа, правитель не посмел выполнить своего намерения. Некоторое время спустя, когда в городе началось языческое празднество и множество людей со всей округи пришло в Антиохию, святой Роман начал обличать идолопоклонство и призывал всех следовать за Христом. Его схватили и подвергли мучениям.

Во время пыток мученик увидел в толпе святого отрока-христианина Варула и, указывая правителю на него, сказал: "Юный отрок разумнее тебя, достигшего старости, потому что он знает Истинного Бога. Ты же поклоняешься идолам". Правитель Асклнпиад приказал привести мальчика к себе. На все вопросы правителя Варул твердо и без страха исповедал веру во Христа, Единого Бога. Разгневанный Асклипиад повелел жестоко избивать мученика Варула, а затем обезглавить его.

Перед смертью святой отрок попросил свою мать, которая присутствовала при казни, дать ему пить, но мать умолила его претерпеть все мучения за Господа Иисуса Христа. Она сама приклонила голову сына на плаху, а после казни погребла его (+ 303).

Мученик Роман был приговорен к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь. Святой стал прославлять Христа и хулить языческих богов. Правитель приказал отрезать ему язык, но, и лишенный языка, святой Роман продолжал громко славить Господа. Тогда мучители приговорили его к повешению (+ 303).

Lavra.ua