1 декабря День памяти святого мученика Платона

Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха врача (память 16 июля), родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинской учености.

За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа, хотя и велика, но преходяща и ограниченна, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в Евангельском учении.

Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной.

Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу. Когда святого Платона вели в заточение, он обратился к народу, собравшемуся возле храма, призывая всех не отступать от христианской веры.

Через семь дней мученика Платона вновь привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были заготовлены орудия пыток: кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Судья предложил мученику выбор: принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и воды 18 дней.

Но видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести "велик бог Аполлон". "Не хочу согрешить и словом", - отвечал мученик.

По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили (+ 302 или 306).

Lavra.ua