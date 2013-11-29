Сегодня День святого апостола и евангелиста Матфея

Сегодня, 29 ноября, День святого апостола и евангелиста Матфея.



Святой апостол и евангелист Матфей принадлежит к числу 12-ти апостолов. В Священном Писании он также называется Левием (Лк. 5, 27). Апостол Матфей был братом апостола Иакова Алфеева и, до своего призвания в апостольский чин, был Галилейским мытарем, т.е. сборщиком податей.

После призвания Господом, он, оставив все, последовал за Спасителем. С тех пор Матфей вместе с другими учениками Иисуса Христа пребывал с Ним неотлучно. Согласно Священному Преданию, по сошествии Святого Духа, апостол Матфей проповедовал Евангелие евреям в Иудее. Здесь, по сказанию Евсевия и других святых отцов, через 8 лет по вознесении Господа, Матфей написал Евангелие к уверовавшим евреям Палестины и передал его апостолу Иакову, брату Господню. С еврейского на греческий язык Евангелие было переведено либо апостолом Иаковом либо апостолом Иоанном Богословом. Во 2 веке Пантен нашел Евангелие от Матфея, написанное на еврейском языке, у христиан Индии.

Согласно свидетельствам святых отцов, подлинник хранился в Кесарийской библиотеке, устроенной в 3 веке мучеником Памфилом. Евангелие от Матфея благовествует, главным образом, о том, что Иисус Христос есть обетованный Богом Мессия, предвозвещенный в Ветхом Завете пророками и посланный от Бога, из рода Давида и Авраама. По сказанию Сократа, Никифора и других, апостол Матфей путешествовал с проповедью слова Божия в Сирию, Мидию, Персию, Азиатскую Эфиопию и Индию.

В Эфиопии апостол Матфей предстал с Евангелием племени антропофагов (людоедов). Через некоторое время святой Матфей рукоположил в городе Мирмены епископа Платона. Исцелив одержимых беснованием в семействе князя той страны Фульвиана, евангелист привлек сначала его удивление и почтение, а затем после своей проповеди всю силу гнева. В результате этого святой апостол Матфей принял мученическую смерть за Христа около 60 года.

Через некоторое время после этого, Фульвиан сам отрекся от своей власти и принял крещение с именем Матфея в честь святого апостола. После смерти епископа Платона Фульвиан был избран и посвящен на кафедру, и своим служением он продолжил дело святого апостола Матфея в распространении слова Божия.

Сalend.ru