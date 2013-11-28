28 ноября день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива

28 ноября день памяти Святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Во время гонений на христиан при императорах Диоклитиане (284-305) и Максимиане (305-311) в городе Едессе были схвачены два друга: христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа. За это они подверглись страшным мучениям: их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз, бросали в тесную темницу.

Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу, которую записал один из свидетелей их мучений: "Господи Боже мой, без Его же воли ниже птица едина падет в сеть. Ты, Иже Давидово сердце в скорби распространил еси, Иже пророка Даниила крепчайше львов показал еси, отроком же Авраамлим победительми мучителя и пламени быти даровал еси. Ты и ныне, Господи, ведый немощь естества нашего, виждь брань, восставшую на нас. Тщится бо враг отторгнуть от Тебе дело десницы Твоей и лишить (нас) сущей у Тебя Славы. Но Ты, благосердым Твоим оком призрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих Заповедей. Твоим же светом исправь стопы наши, и сподоби нас наслаждаться блаженства Твоего, яко благословен еси во веки веков". Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили († 299-306). Христиане погребли их святые тела.

Через много лет последний император-язычник Ликиний (311-324) начал гонение на христиан. Диакон Едесской церкви по имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное распространение истинной веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу († 322). Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном.

После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. Так, однажды один воин-гот, посланный на службу в Едессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать.

По окончании службы в Едессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее: на родине у него была жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая готчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам Гурию, Самону и Авиву - свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно перенес ее в Едессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время гота-клятвопреступника вновь послали на службу в Едессу. Весь город узнал о его злодеянии, обличенном Софией, и, по приказу правителя, гот был казнен.

Прославляя святых мучеников в акафисте, Святая Церковь обращается к ним: "Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, честнаго брака небеснии покровителие".

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