Сегодня день памяти святителя Иоанна Златоуста

Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши, благодать вселенную просвети, отче Иоанне Златоусте.

Тропарь святому

Златоуст. Такое имя получил в народе архиепископ Константинопольский Иоанн за его редкий дар боговдохновенного слова. В 397-ом году он был поставлен в Византии на главную кафедру. Аскет, молитвенник, богослов, архипастырь проявил необыкновенное усердие в деле утверждения христианства. Он поставлял епископов в самые отдаленные уголки империи. Заключил чин Божественной литургии, как церковный писатель оставил богатое эпистолярное наследие. Святитель резко осуждал распущенность столичной жизни и императорского двора в частности. Своими проповедями он вызвал гнев императрицы Евдоксии, за что и был выслан из Константинополя в Армению. Подорвав здоровье в ссылке, святой Иоанн Златоуст отошел к Господу.