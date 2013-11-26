Сегодня день памяти святителя Иоанна Златоуста

12:24, 26 ноября 2013
Праздники
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 Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши, благодать вселенную просвети, отче Иоанне Златоусте.
 
            Тропарь святому
 
Златоуст. Такое имя получил в народе архиепископ Константинопольский Иоанн за  его редкий дар боговдохновенного слова. В 397-ом году он был поставлен в Византии на главную кафедру. Аскет, молитвенник, богослов, архипастырь проявил необыкновенное усердие в деле утверждения христианства.  Он поставлял епископов в самые отдаленные уголки империи. Заключил чин Божественной литургии, как церковный писатель оставил богатое эпистолярное наследие. Святитель резко осуждал распущенность столичной жизни и императорского двора в частности. Своими проповедями он вызвал гнев императрицы Евдоксии, за что и был выслан из Константинополя в Армению. Подорвав здоровье в ссылке, святой Иоанн Златоуст отошел к Господу. 

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