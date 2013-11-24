Православная церковь чтит память мучеников Виктора и Стефаниды

Святой мученик Виктор был воином во время правления императора Марка Аврелия. Когда правитель начал гонение на христиан, Виктор отказался принести жертву идолам. Этот обязательный ритуал был проверкой преданности воина императору и отчизне. Святой прошёл через тяжелые пытки, но остался невредим. Силой молитвы мученик победил волхва, который затем отказался от колдовства и стал христианином. По молитве праведника прозрели внезапно ослепшие воины. Увидев чудеса, которые являл Господь через святого Виктора, молодая жена одного из мучителей – Стефанида – открыто прославила Христа, за что была казнена. После многих истязаний воина Виктора засекли мечом.

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