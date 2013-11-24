Сегодня день памяти блаженного Максима, Московского чудотворца

Хоть свирепа зима, но сладок рай.

Блаженный Максим Московский

В начале 15-го века его колоритная личность привлекала внимание всех жителей и гостей Москвы. Меткие высказывания блаженного Максима пережили века и остались в истории зёрнами духовной мудрости. Христа ради юродивый мужественно сносил жизненные невзгоды и поучал обездоленных: «За дело побьют, повинись, и ниже поклонись; не плач битый, плач небитый; за терпение даст Бог спасение". Слов, преисполненных праведного гнева, страшились сильные мира сего. Блаженный Максим говорил знатным и богатым: «Всяк крестится, но не всяк молится; Бог любую неправду найдет. Ни Он тебя, ни ты Его не обманешь". И при жизни московский чудотворец исцелял словом, и после смерти цельбоносные мощи праведника привлекают к себе многих паломников.