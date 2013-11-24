24 ноября день памяти преподобного Феодора Студита
13:09, 24 ноября 2013Праздники
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Он трижды отбывал ссылку. Каждый раз преподобный Феодор Студит мужественно сносил скорби. Как ревностный защитник христианских святынь, он спас не одну икону от надругательства во время правления императоров-иконоборцев Константина Шестого, Никифора, а затем и Льва Армянина. В Студийский монастырь, возглавляемый преподобным, рекой стекались люди. Когда в обители собралось тысячу монахов, Феодор написал знаменитый устав монашеской жизни, который был назван «Студийским», а за догматические произведения и каноны самого святого именовали "пламенным учителем Церкви".
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