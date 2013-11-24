24 ноября день памяти преподобного Феодора Студита

Он трижды отбывал ссылку. Каждый раз преподобный Феодор Студит мужественно сносил скорби. Как ревностный защитник христианских святынь, он спас не одну икону от надругательства во время правления императоров-иконоборцев Константина Шестого, Никифора, а затем и Льва Армянина. В Студийский монастырь, возглавляемый преподобным, рекой стекались люди. Когда в обители собралось тысячу монахов, Феодор написал знаменитый устав монашеской жизни, который был назван «Студийским», а за догматические произведения и каноны самого святого именовали "пламенным учителем Церкви".