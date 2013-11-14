14 ноября день памяти бессеребреников Космы и Дамиана Асийских (III век)

Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане,

посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Тропарь святым

14 ноября день памяти бессеребреников Космы и Дамиана Асийских.

"Даром получили, даром давайте". Этой Божьей заповеди строго придерживались братья Косма и Дамиан Ассийские.

Воспитанные в христианском благочестии, образованные и знающие врачи силой своей молитвы исцеляли душевные и телесные недуги людей, лечили животных. Косма и Дамиан никогда не брали платы за лечение. За это их называли бессеребрениками.

Однажды к Дамиану пришла женщина, чтобы выразить глубокую благодарность за свое исцеление. Она просила его принять дар во имя Отца, Сына и Святого Духа. Услышав имя Святой Троицы, бессеребреник не посмел отказать ей.

Косма и Дамиан почили в 3-м веке. Мощи этих святых были положены рядом в городке Фереман, что в Мессопотамии.

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