14 ноября день памяти бессеребреников Космы и Дамиана Асийских (III век)
"Даром получили, даром давайте"
Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане,
посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.
Тропарь святым
14 ноября день памяти бессеребреников Космы и Дамиана Асийских.
"Даром получили, даром давайте". Этой Божьей заповеди строго придерживались братья Косма и Дамиан Ассийские.
Воспитанные в христианском благочестии, образованные и знающие врачи силой своей молитвы исцеляли душевные и телесные недуги людей, лечили животных. Косма и Дамиан никогда не брали платы за лечение. За это их называли бессеребрениками.
Однажды к Дамиану пришла женщина, чтобы выразить глубокую благодарность за свое исцеление. Она просила его принять дар во имя Отца, Сына и Святого Духа. Услышав имя Святой Троицы, бессеребреник не посмел отказать ей.
Косма и Дамиан почили в 3-м веке. Мощи этих святых были положены рядом в городке Фереман, что в Мессопотамии.