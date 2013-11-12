12 ноября день памяти апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I век)
Ближайших учеников Христовых
Во всю землю изыде вещание их,
и в концы вселенныя глаголы их.
Прокимен празднику
Он был среди 70-ти ближайших учеников Христовых. Апостол Марк в ночь крестных страданий Господа следовал за Спасителем.
В доме его матери Марии часто находили прибежище гонимые ученики Христа.
Сподвижник апостола Петра, святой Марк, закладывал основы церкви в Египте: был первым епископом в Александрии, где положил начало возникновению христианского училища.
Он обошел с проповедью полсвета, посетил апостола Павла в Риме и написал Евангелие для христиан из язычников.
Церковные историки утверждают, что Евангелие от Марка – это короткая запись рассказов апостола Петра.
Сегодня Церковь чтит память святого Марка, а также апостолов Тертия, Иуста и Артемы.