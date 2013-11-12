12 ноября день памяти апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I век)

06:01, 12 ноября 2013
Праздники
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Ближайших учеников Христовых

Во всю землю изыде вещание их,

и в концы вселенныя глаголы их.

Прокимен празднику

Он был среди 70-ти ближайших учеников Христовых. Апостол Марк в ночь крестных страданий Господа следовал за Спасителем.

В доме его матери Марии часто находили прибежище гонимые ученики Христа.

Сподвижник апостола Петра, святой Марк, закладывал основы церкви в Египте: был первым епископом в Александрии, где положил начало возникновению христианского училища.

Он обошел с проповедью полсвета, посетил апостола Павла в Риме и написал Евангелие для христиан из язычников.

Церковные историки утверждают, что Евангелие от Марка – это короткая запись рассказов апостола Петра.

Сегодня Церковь чтит память святого Марка, а также апостолов Тертия, Иуста и Артемы.

Glas

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