12 ноября день памяти апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I век)

Во всю землю изыде вещание их,

и в концы вселенныя глаголы их.

Прокимен празднику

Он был среди 70-ти ближайших учеников Христовых. Апостол Марк в ночь крестных страданий Господа следовал за Спасителем.

В доме его матери Марии часто находили прибежище гонимые ученики Христа.



Сподвижник апостола Петра, святой Марк, закладывал основы церкви в Египте: был первым епископом в Александрии, где положил начало возникновению христианского училища.

Он обошел с проповедью полсвета, посетил апостола Павла в Риме и написал Евангелие для христиан из язычников.

Церковные историки утверждают, что Евангелие от Марка – это короткая запись рассказов апостола Петра.

Сегодня Церковь чтит память святого Марка, а также апостолов Тертия, Иуста и Артемы.

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