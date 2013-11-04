Сегодня, 4 ноября, Церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери. Праздник установлен в память избавления Москвы и всей России от поляков в 1612 году.

Тяжелые годы переживала в то время Россия. Поляки коварно овладели Москвою и многими русскими городами, а шведы взяли Новгород. И тогда дружно ополчился русский народ и грудью встал на защиту и освобождение своей столицы и отечества. К Москве стали стягиваться ополчения из разных городов и местечек Русской земли. Прибыло ополчение и из города Казани, составленное князем Пожарским, и принесло с собою принадлежавший князю список с чудотворной иконы Божией Матери. С верою и упованием на милосердное заступничество Богоматери приняли ратники св. икону и при помощи Пресвятой Богородицы поразили поляков, отняли у них хорошо укрепленный ими Новодевичий монастырь, забрали много пленных и неоднократно побеждали их во многих столкновениях с ними.

В 1611 году, зимою, св. чудотворная Казанская икона Божией Матери была отправлена обратно в Казань, но на пути туда, в Ярославле, ее встретило ополчение из Нижнего Новгорода, собранное Мининым, над которым принял начальство князь Пожарский и которое, узнав о чудесах, совершенных от иконы в Москве, взяло ее с собою и постоянно молилось перед нею, прося усердную Небесную Заступницу рода христианского о ниспослании им помощи. Пресвятая Богородица явила Свою милость взяла под Свой Покров верных сынов отечества, и с Ее помощию Россия была спасена от своих врагов.

Поляки бежали. На другой же день, в воскресенье, Русское воинство и все жители Москвы, в благодарность за избавление свое от врагов, совершили торжественный крестный ход на Лобное место, неся чудотворную икону Божией Матери, священные хоругви и другие московские святыни. Духовная процессия эта была встречена из Кремля архиепископом Арсением с чудотворной Владимирской иконой Богоматери. Увидев сию икону, воины и народ преклонили колена и со слезами радости целовали святое изображение своей Заступницы.

В память столь чудесного избавления Москвы от поляков, по соизволению царя Михаила Феодоровича и благословению отца его, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, установлено Церковию ежегодно 22-го октября совершать в Москве празднование Казанской иконе Божией Матери с крестным ходом.

ПРАВМИР