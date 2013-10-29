29 октября день памяти мученика Лонгина сотника (I век)

С первого дня своего существования Церковь была, есть и будет мученической.

Преподобный Иустин (Попович)

Он был язычником, а стал христианином, был римским воином, а стал воином Христовым. После казни и погребения Спасителя сотник римского войска Лонгин стоял со своим отрядом на страже у Гроба Господня. Воины были свидетелями Воскресения Христова. Иудеи подкупом пытались склонить их к лжесвидетельству. Но Лонгин и два его сподвижника не соблазнились иудейским золотом. Они приняли крещение от апостолов и решили оставить службу. Впоследствии они отправились проповедовать христианство на свою родину, в Каппадокию. Узнав об этом, иудейские старейшины убедили Пилата направить туда отряд воинов. Бывший сотник сам вышел навстречу карателям и привёл их в свой дом. Утром святой добровольно принял мученическую смерть.

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