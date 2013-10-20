20 октября - день памяти святых мучеников Сергия и Вакха (III ст.)

Сегодня церковь молитвенно вспоминает мучеников Сергия и Вакха. Они были римлянами по происхождению и занимали высокое положение в обществе при дворе императора Максимиана. Император очень любил и уважал их за благоразумные советы на собраниях, за их храбрость на войне и за их верность в службе.

Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются.

Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в посмеяние народу. Затем опять призвал Сергия и Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан.

Антиох получил эту должность с помощью Сергия и Вакха. "Отцы и благодетели мои! - сказал он святым, - будьте милостивы не только к себе, но и ко мне: я не хотел бы предавать вас мучениям".

Святые мученики ответили, что для них жизнь - Христос, а смерть за Него - приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом.

Православие в Украине