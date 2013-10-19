Православные отмечают память всех всероссийских святителей
07:52, 19 октября 2013Праздники
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Празднование в один день
Православные отмечают память всероссийских святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, митрополитов Московских, и всея России чудотворцев.
Празднование в один день в честь всероссийских святителей Петра, Алексия и Ионы установлено патриархом Иовом 5 октября 1596 года.
Святитель Филипп причислен к ним в 1875 году, по ходатайству святителя Иннокентия, митрополита Московского (память 31 марта и 23 сентября), а святитель Ермоген — в 1913 году.
Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество.
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