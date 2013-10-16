Для 40 тысяч армян Волгограда будет построен храм

В Волгограде состоится церемония закладки и освящения фундамента нового армянского храма. Возглавит чин освящения 16 камней под фундамент глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Езрас Нерсисян. В церемонии примет участие митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, сообщает Благовест-инфо.

«В городе уже есть церковь - Сурб Геворг (святого Георгия; построен в 2000-2002 годах), однако она мала и не вмещает большего количества прихожан», – рассказал настоятель церкви Сурб Геворг священник Малахия Оганян, который с 2002 года окормляет армян Волгоградской области. Готовящаяся к строительству церковь сможет одновременно принять до 500 прихожан. В области проживает порядка 40 тысяч армян. «Церковь Сурб Геворг вмещает не более 80 человек. Она строилась при армянском кладбище как часовня. В дни праздников людям приходится стоять во дворе церкви. Поэтому, строительство нового храма стало крайне необходимым», – пояснил священник.

Территорию под строительство нового храма администрация Волгоградской области выделила в Дзержинском районе Волгограда. Она охватывает 6 тыс кв. м. Высота храма составит (без креста на куполе) 33 метра. Автор проекта - Артак Гулян (также архитектор армянского кафедрального собора в Москве), который учел все требования армянского церковного строительства и выполнил проект по типу средневековых армянских церквей. В строительстве будет использован камень - туф, привезенный из Армении.

Рядом с новым храмом планируется построить духовно-культурный центр, в котором расположатся воскресная школа, детский сад, спортивный зал, актовый зал на 300 человек, библиотека, а также выставочный зал, где будут экспонировать предметы истории. Здесь же расположится администрация армянской общины.

Строительство церкви планируется завершить в течение трех лет. Пока не известно, как будет назван строящийся храм.