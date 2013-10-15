Церковь чтит память святых мучеников Киприана и Иустины

Сегодня Православная Церковь вспоминает святых мучеников Киприана и Иустину.

Киприан был волхвом при императоре Декии в III веке. Однажды некий юноша Аглаид попросил его приворожить для него девушку Иустину. Трижды Киприан насылал на девушку нечистых духов и трижды Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знамением. Киприан стал насылать болезни на дом Иустины и весь город, она же успешно противостояла ему молитвой. Тогда Киприан покаялся и принял крещение от епископа Анфима.

Через 7 дней после крещения его поставили во чтеца, через 20 дней – в иподиакона, через 30 – в диакона, а через год рукоположили в иерея. Скоро он был хиротоносан во епископа и продолжал святую жизнь, обращая язычников ко Христу.

Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игуменьи.

Епископ Киприан и игуменья Иустина пострадали о время гонения на христиан при императоре Диоклетиане в 304 году. Воин Феоктист, видя их страдания, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними.

К святым мученикам Киприану и Иустине часто обращаются с молитвой о помощи в борьбе с нечистыми духами.

Правмир