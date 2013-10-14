Сегодня церкви восточного обряда празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из двенадцати самых почитаемых в христианском мире. Культ Божьей Матери как Покровительницы украинского народа тянется от княжеских времен и доныне.

Согласно легенде, в этот день войско давних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия – Константинополь, пытаясь захватить город. Обитатели столицы Византии в горячей молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своей покровою (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей. Как указывают некоторые источники, пораженный Аскольд и его дружинники, приняли святое крещение и стали христианами.

По другой версии, предпосылкой для праздника стало виденье Андрея Юродивого во время осады Константинополя войсками агарян. Пресвятая Богородица появилась обитателям города в храме и приняла их под свою защиту и покров. После этого войска противника отступили, а город был спасен.

Празднование Покровы имеет очень глубокую историю в Украине. Особенное почитание Богородицы из Византии также перешло и в Русь-Украину после принятия христианства князем Владимиром.

Запорожские казаки издавна считали Богородицу своей заступницей и покровительницей. В честь Богородицы в Запорожье было освящено казаками сечевую церковь. Считалось, что под сенью Богоматери они не боялись ни враждебного огня, ни морской бури. В этот день военные отмечают День оружия.

Богослужения этого праздника отражают глубокую веру церкви в заместительство и опеку Пресвятой Богоматери. В стихирях вечернем и утреннем, в тропаре и каноне воспевают свою любовь, безоговорочное доверие Ее могучей опеке и помощи, Ее роль в спасении и Ее большое материнское милосердие.

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