День Святых Переводчиков отметят сегодня в Армении

Один из самых любимых национально-церковных праздников армянского народа — День Святых Переводчиков — отметят в субботу в Армении, сообщает РИА Новости.

Истории известны примерно 100 армянских переводчиков, учеников создателя армянского алфавита Святого Месропа Маштоца (361-440 годы) и десятого Католикоса всех армян Святого Саака Партева (358-439 годы), с деятельностью которого связано начало перевода Библии на армянский язык, а также младшие переводчики, ученики их учеников. Армянская Апостольская церковь (ААЦ) причислила переводчиков Библии к лику святых, поскольку армянский народ благодаря их усилиям смог получить в наследие армяноязычную Библию. Понимая требования времени, они взялись за святое дело — создание армянской письменности и литературы.

Божественная литургия в субботу пройдет в первопрестольном храме Арагацотнской епархии ААЦ — церкви Сурб Месроп Маштоц в селе Ошакан, где покоятся мощи создателя армянского алфавита, сообщили в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В связи с праздником из института древних рукописей "Матенадаран" будет вынесено считающееся более 200 лет святыней города Аштарака чудотворное Евангелие Шухонц (1669 год). "Святое Евангелие будет находиться в церкви Сурб Месроп Маштоц в Ошакане, и паломники получат возможность приложиться к нему устами и получить благословение", — сообщили в пресс-канцелярии.

На языках мира Священное Писание называют Библией, армяне же называют его Аствацашунч — Богодухновенным. Полный перевод Богодухновенной Книги Католикос Саак Партев, архимандрит Месроп Маштоц и их ученики завершили к 428 году. Когда был осуществлен перевод Библии и многих богословских, философских книг, католикосат основал монастырь Таргманчац (Св. Переводчиков), посвященный Сааку, Месропу и их сподвижникам, а также утвердил праздник Переводчиков.

Европейские ученые считают армянский перевод Священного Писания вершиной переводов Библии. Французский исследователь Ла Кроз (1661 — 1793 годы) назвал его "королевой переводов", а английский ученый Коннибер считал его непревзойденным с точки зрения соответствия оригиналу.